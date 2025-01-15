Депутат Чернышов: игровые платформы должны согласовывать покупки детей в видеоиграх

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В России могут обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх. Соответствующее обращение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

"<…> необходимо изменить эту ситуацию, установив обязательные требования для игровых платформ, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая несовершеннолетними, была предварительно согласована взрослыми", – говорится в документе.

Также отмечается, что в противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств.

Чернышов в том числе попросил рассмотреть возможность разработки нормативных актов. Они обяжут платформы обеспечивать прозрачность транзакций. По мнению вице-спикера, игровая индустрия не проявляет инициативы в этой области.

"Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тысяч рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 миллиона за виртуальные активы", – сказал Чернышов.

Парламентарий считает, что платформы обязаны проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции.

Ранее группа депутатов и сенаторов также внесла в Госдуму проект закона об обязательной маркировке контента в видеоиграх. Документом предлагается дать возможность разработчикам предупреждать пользователей об особенностях игры, в том числе о наличии жестоких сцен, употребления алкоголя и наркотиков.

Как, в свою очередь, отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, парламентарии не обсуждают запрет видеоигр в контексте борьбы с деструктивным контентом. По его словам, к обсуждению законопроекта планируется подключить родительское сообщество, учителей, экспертов и всех заинтересованных.