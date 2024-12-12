В Госдуму внесли проект о маркировке контента видеоигр

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной маркировке контента в видеоиграх, сообщил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

"Правда, накануне какую-то из промежуточных версий документа кто-то внес в редакцию газеты "Коммерсант", что вылилось в череду громких заголовков вроде: "Депутаты хотят запретить Steam", – написал он в своем телеграм-канале.

В действительности, уверен депутат, никаких невыполнимых требований закон не содержит, также в нем нет требования запретить иностранные игровые сервисы. Законопроектом предлагается дать возможность разработчикам предупреждать пользователей об особенностях игрового контента, включая жестокие сцены, насилие, употребление алкоголя и наркотиков.

"Эксперимент по маркировке, который сейчас проводят некоторые участники российского видеоигрового рынка, полностью соответствует этой парадигме. Кстати, уже сейчас ничего не мешает разработчикам ставить соответствующие пиктограммы в описание своих продуктов на Steam и GOG", – указал парламентарий.

В это же время он опроверг утверждение, что иностранные платформы не будут интегрироваться с российскими "Госуслугами". В действительности закон предлагает разные варианты верификации, включая телефонный номер. Все популярные игровые сервисы уже предлагают именно такую привязку в целях безопасности.

"Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома", – отметил Горелкин, выразив надежду, что законопроект будет конструктивно доработан при содействии видеоигрового сообщества.

В опубликованном СМИ варианте законопроекта также фигурировало предложение ввести обязательную экспертизу видеоигр, по результатам которой будет определяться, присутствуют ли в продукте элементы запрещенной к распространению в России информации.

Тогда участники рынка выразили обеспокоенность тем, что в такой редакции закон может поставить российских разработчиков в невыгодное положение по сравнению с иностранными.

