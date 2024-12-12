"Коммерсант": в России собираются идентифицировать пользователей видеоигр

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Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому планируется ввести верификацию пользователей видеоигр через номер телефона или портал "Госуслуги". Об этом пишет "Коммерсант".

Законодатели предлагают распространить требования на все цифровые площадки, включая Steam и GOG. Кроме того, законопроектом будет установлена обязанность сервисов распространения видеоигр информировать пользователей об их содержании. Площадки будут обязаны предупреждать геймеров о том, что игра содержит бранные слова, изображения или описания жестокости и насилия, алкоголя или курения или что ее отдельные элементы могут вызвать "страх, ужас или панику".

Депутаты также хотят ввести обязательную экспертизу видеоигр, по результатам которой будет определяться, присутствуют ли в продукте элементы запрещенной к распространению в РФ информации.

Эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта в текущей редакции, иностранные цифровые дистрибуторы не будут соответствовать его требованиям. Кроме того, они считают, что данный законопроект может поставить российских разработчиков в невыгодное положение по сравнению с иностранными, так как иностранные разработчики, скорее всего, продолжат реализовывать видеоигры среди российских пользователей без подключения к Единой системе идентификации и авторизации.

Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин подписал закон об организации "Игр будущего". Согласно документу, цели турнира – популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые совмещают в себе физическую активность и цифровые технологии.

До этого президент сказал, что Россия вошла в пятерку стран по числу геймеров. Он указал, что у отечественной игровой индустрии есть будущее.