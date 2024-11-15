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15 ноября, 10:25

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Депутат Лантратова: в ГД создают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр

В РФ создают проект о прокатных удостоверениях для видеоигр

Фото: 123RF/ayphoto

Госдума разрабатывает проект о прокатных удостоверениях для видеоигр, который будет регулировать выход на российский рынок как отечественных видеоигр, так и западных, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Парламентарий отметила, что сейчас дети оказываются под серьезной угрозой из-за того, что их пытаются втянуть в опасную и противоправную деятельность через интернет и видеоигры. По ее словам, в такой ситуации видеоигры уже не просто развлечения, а мощное манипулятивное оружие, продвигающее насилие, агрессию и совершение преступлений.

"Особенно беспокоят некоторые видеоигры, которые искажают восприятие мира у детей. В них Россия часто изображается как враг, а насилие становится нормой. Погружаясь в такое игровое пространство, дети могут перенимать определенную точку зрения, становиться терпимее к жестокости или воспринимать свою страну в негативном ключе", – подчеркнула Лантратова.

Также она обратила внимание на большой внутренний рынок игр, который на данный момент тоже никак не регулируется.

"Мы не говорим о полном запрете игр. Но нам нужны четкие правила. Важно регулировать контент, который видят наши дети, как это уже делается с фильмами. Особое внимание нужно уделить созданию и поддержке отечественных игр, которые будут нести правильные ценности и помогать детям развиваться", – заключила депутат.

Ранее в России представили игру "Симулятор обнимания березы", создатели которой обещают "аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица". В описании игры разработчик предложил оценить задумку тем, кто находится вдали от родины, скучает по "родным березкам", а также испытывает потребность в березотерапии.

Геймплей представляет собой прогулку по березовому лесу под спокойную музыку. Также, вероятно, пользователи смогут позволить себе отдохнуть, устроившись на печи.

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