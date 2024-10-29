В России вышла компьютерная видеоигра "Симулятор квадробера"

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Российская инди-студия выпустила новую компьютерную видеоигру "Симулятор квадробера", передает "Газета.ру".

Игрок может выбрать персонажа мужского или женского пола, а потом переодеть его в квадроберские костюмы кошки, собаки и лисы. Игроку надо выполнять разные задачи, включая сбор брошенных бабушкой палочек, прохождение полосы препятствий, а также избегание врагов.

В настоящее время 16 из 23 обзоров игры – положительные.

Между тем в России не знают и в первый раз слышат о том, кто такие квадроберы более 40% граждан. При этом треть опрошенных знают о движении, а 27% что-то слышали, но не знают подробностей.

Кроме того, 35% считают, что дети и подростки становятся квадроберами из-за негативного социокультурного влияния. В свою очередь, 32% респондентов считают, что это связано с плохим воспитанием и образованием, а четверть (25%) – с возрастными особенностями.