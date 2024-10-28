В Якутии депутат гордумы рассказал о конфликте с квадробером в образе кошки

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В Якутии у депутата гордумы Нюргуна Ефремова произошел конфликт с девушкой-квадробером в образе кошки. Об этом изданию "Подъем" рассказал сам депутат.

Ефремов отметил, что вечером 22 октября в кофейне, где он был с супругой, к нему подошла девушка, которая начала обнюхивать его и рычать на других клиентов.

"Администратор подошел к этой девушке, попросил выйти, она на него начала рычать. Даже не рычание, а как кошки шипят. Потом она продолжила ходить по кафе, шипеть на всех, и по итогу персоналу удалось ее выпроводить, она ушла в той же кошачьей манере", – поделился Ефремов.

По его словам, шипящей посетительнице на вид было больше 18 лет, и она "полностью веля себя как кошка".

"Маски не было. Я не понял, были ли ушки, хвостик. На ней был черный пуховик, шапка черная, обычная одежда", – добавил он.

Депутат подчеркнул, что такое поведение детей еще "может выглядеть как шалость", однако если так себя ведут взрослые люди, то "это может быть общественно опасно".

"К примеру, я испугался, слава богу, у меня со здоровьем все нормально, а представьте, если бы это был пожилой человек или человек с каким-то заболеванием", – заключил Ефремов.

Отмечается, что в Сети пользователи засомневались в рассказе депутата, кто-то предположил, что он мог выдумать странную посетительницу-квадробера.

Между тем в Госдуме разработан законопроект о запрете пропаганды движения квадроберов. По словам депутата Андрея Свинцова, этот проект закона – аналог законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и о запрете пропаганды чайлдфри. Парламентарий назвал это чередой запретов на все деструктивные секты, увлечения и течения.