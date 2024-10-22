Протоиерей Михаил Зазвонов призвал к запрету квадробинга и фурри

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Заместитель председателя отдела социального служения Московской епархии протоиерей Михаил Зазвонов призвал запретить субкультуры фурри и квадроберов, назвав их "вызовом всем традиционным ценностям". Об этом сообщает РИА Новости.

"Под какой-то маской предлагают нашим детям сыграть в эту опасную игру, из которой выйти практически невозможно <…> Сейчас я обращаюсь к тем, у кого есть какие-то возможности, может быть, сделать экспертизы наших психиатров и тому подобное, это явление нужно просто в корне запрещать", – заявил Зазвонов в ходе форума "Религия и Мир".

Он подчеркнул, что против данных субкультур должны объединяться все традиционные религии.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии. Данное направление нуждается в изучении, отметил он.