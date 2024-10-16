ВЦИОМ: более 40% россиян не знают о квадробинге

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Почти половина россиян (42%) впервые услышали о квадроберах, когда им задали вопрос о них. При этом треть опрошенных знают о движении, а 27% что-то слышали, но не знают подробностей, следует из опроса ВЦИОМ.

Более трети респондентов (35%) считают, что дети и подростки становятся квадроберами из-за негативного социокультурного влияния. В свою очередь, 32% респондентов считают, что это связано с плохим воспитанием и образованием, а четверть (25%) – с возрастными особенностями.

Более половины опрошенных (51%) испытали бы скорее отрицательные эмоции при встрече с квадробером на улице. 11% респондентов отреагировали бы положительно, а 31% не испытали бы никаких эмоций.

Почти 75% россиян считают, что родителям стоит беспокоиться, если их ребенок увлекся квадробингом. Однако 18% респондентов полагают, что беспокоиться не стоит.

Почти 40% считают, что нужно контролировать развитие квадробинга в России, чтобы предотвратить возможные последствия. Более трети респондентов (35%) выступили за то, что квадробинг нужно запретить полностью, так как он может быть вреден для детей. Однако 19% опрошенных считают, что движение нельзя запрещать или ограничивать, так как это свобода самовыражения.

Между тем депутат ГД Сергей Колунов обратился к аппарату детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.

В свою очередь, сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.