В Узбекистане планируют штрафовать родителей квадроберов

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Действия родителей, потакающих увлечению своих детей квадробингом, будут квалифицироваться как неисполнение родительских обязанностей, следует из заявления, опубликованного на сайте МИД Узбекистана.

Так, их могут оштрафовать на сумму до 147 долларов (около 14 000 рублей. – Прим. ред.). В ведомстве напомнили, что родители несут ответственность за воспитание, образование и развитие своих детей до достижения ими совершеннолетия.

Кроме того, в министерстве считают, что при необходимости может потребоваться психологическое обследование ребенка на предмет определения влияния этого увлечения на его эмоциональное здоровье.

В свою очередь, в МВД назвали увлечение квадробингом неприемлемым, ссылаясь на зафиксированные несколько случаев появления квадроберов в общественных местах в Ташкенте. Причем в одном из них ребенок, ассоциируя себя с собакой, напал на пассажиров.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов.

Поводом для инициативы депутата стало появившееся в Сети видео, на котором очевидец снял жительницу Омска, гуляющую со своим сыном, бегающим на поводке на четвереньках и изображающим собаку.

В Совфеде поддержали эту инициативу. По словам главы комиссии СФ Алексея Пушкова, правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности.