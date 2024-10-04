Депутат Останина: у бизнеса, продающего корм для квадроберов, нет ничего святого

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

У бизнеса, продающего корм для квадроберов, нет ничего святого. Такое заявление в эфире радио КП сделала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

При этом парламентарий отметила, что запретами ничего не решить.

"Квадробинг как субкультура сейчас есть в России. Но и раньше дети наряжались в костюмы животных. Что теперь? Ну давайте запретим нашим детям наряжаться в зайцев, медвежат, лисят. Можно дойти до абсурда", – сказала Останина.

Ранее на российских маркетплейсах появился "Квадрокорм", который предлагается купить за 998 рублей. В описании сказано, что он сладкий, а пакет закрывается на zip-замок.

Упаковка весит 480 граммов, а срок годности составляет 30 дней. Судя по составу, куда входят сахарный песок, пальмоядровое масло, какао тертое, сухое молоко, крупа рисовая и мука пшеничная, речь идет о хрустящих шоколадных подушечках.

До этого в Совфеде РФ поддержали введение ответственности для родителей детей-квадроберов. По словам главы комиссии Совфеда Алексея Пушкова, правительство не должно поощрять добровольную деградацию личности.