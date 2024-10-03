03 октября, 13:13Общество
На маркетплейсах появился корм для квадроберов
Фото: ozon.ru
В продаже на маркетплейсах появился "Квадрокорм". Корм для квадроберов предлагают купить за 998 рублей.
В описании сказано, что он сладкий, а пакет закрывается на zip-замок. Кроме того, набор идет с игрушкой. Упаковка весит 480 граммов, а срок годности составляет 30 дней.
Судя по составу, куда входят сахар-песок, пальмоядровое масло, какао тертое, сухое молоко, крупа рисовая и мука пшеничная, речь идет о хрустящих шоколадных подушечках.
Товар уже вызвал интерес пользователей. Они спрашивают, подойдет ли он для стерилизованных и хватит ли мужу на завтрак. Также пользователи интересуются, что в его составе и есть ли там мышьяк. Кроме того, под публикацией есть вопрос, для какого возраста предназначен корм. Автор отмечает, что его взрослые особи ощенились, и спрашивает, подойдет ли корм "новорожденным квадробрятам".
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов. Поводом для инициативы депутата стало появившееся в Сети видео, на котором очевидец снял жительницу Омска, гуляющую со своим сыном, бегающим на поводке на четвереньках и изображающим собаку.
В свою очередь, сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.
Квадробинг могут запретить в России
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