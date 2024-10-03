Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала снизить градус общественных дискуссий из-за квадроберов. По ее словам, в стране есть дела поважнее.

"Сначала одни мурыжат какую-то певицу за то, что она оскорбила ребенка-квадробера, которого она не оскорбляла. Потом другие требуют наказать родителей детей-квадроберов за то, что их дети дурью маются, что вообще свойственно любым детям", – написала журналистка в своем телеграм-канале.

Своих коллег она призвала не принимать участия в "ярмарке неутоленных тщеславий, сплетен и грызни".

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание для родителей детей-квадроберов, предполагающее возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности. Инициативу поддержал глава комиссии Совфеда Алексей Пушков, заявив, что поведение квадроберов сказывается на состоянии всего общества.

Однако глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковали идею. По ее словам, квадробинг в России еще не получил широкого распространения и сначала необходимо понять, насколько он опасен для детей и их родителей.