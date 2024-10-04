Дома для квадроберов появились в продаже на маркетплейсах

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В продаже на российских маркетплейсах появились дома для квадроберов. На одном из сервисов приобрести их можно за 15 тысяч рублей.

Помимо базового набора для квадробики, в который входят маска животного и перчатки в виде лап, были выпущены мини-домики, на которые нанесен логотип в виде кота.

На данный момент покупателям представили два варианта подобных домов. Первый из них является открытым и напоминает будку для собак. Вторая разновидность имеет форму треугольника и украшена круглыми отверстиями по бокам.

В объявлении о продаже указано, что дома были изготовлены из экологичных материалов и полностью безопасны. Они выдерживают значительные нагрузки, в том числе вес ребенка.

Ранее на маркетплейсах начали продавать "Квадрокорм". Его можно купить за 998 рублей. Судя по составу, куда входят сахар-песок, пальмоядровое масло, какао тертое, сухое молоко, крупа рисовая и мука пшеничная, речь идет о хрустящих шоколадных подушечках.

За некоторое время до этого депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов. Поводом для инициативы депутата стало появившееся в Сети видео, на котором очевидец снял жительницу Омска, гуляющую со своим сыном, бегающим на поводке на четвереньках и изображающим собаку.