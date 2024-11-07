Омбудсмен Волынец: зависимость от компьютерных игр приравнивают к наркомании

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Зависимость от компьютерных игр приравнивается к лудомании, наркомании и алкоголизму. Об этом в беседе с RT заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"За это отвечает один и тот же центр мозга. Это уход от действительности, и когда человеку мешают, он готов на все, чтобы помеху устранить. Также алкоголик или наркоман готов убить любого человека, если он препятствует получить новую дозу", – сказала она.

По словам омбудсмена, если человек имеет психическое или психологическое отклонение, то компьютерная игра поспособствует его усугублению. При этом при пограничном состоянии ребенок может стать творцом или талантливым человеком, указала Волынец.

"Мы знаем много примеров и историй, когда люди, страдающие аутизмом или другими расстройствами, становились гениальными композиторами, айтишниками. Если же человек подменяет реальность компьютерной игрой, то он усугубляет свое состояние", – отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что в истории с подростком, зарубившим топором мать, ребенок не получил соответствующего лечения, а присутствие в игре ухудшало его состояние.

Если ребенок становится замкнутым или агрессивным, Волынец посоветовала обращаться к психиатру.

Пятнадцатилетний подросток, находясь в спальне в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа, несколько раз ударил свою мать топором по голове, в результате чего она скончалась, 6 ноября. По словам сестры убитой, именно игры спровоцировали в нем злобу.

Подросток сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы, после чего и был задержан. В настоящее время с ним работают следователи и выясняют все обстоятельства и мотив.

