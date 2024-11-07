RT: зарубивший топором мать подросток после убийства купил шоколадку

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В Подмосковье подросток, подозреваемый в убийстве матери, после произошедшего отправился за шоколадкой. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала сестра убитой Юлианна, именно игры спровоцировали в подростке злобу.

"Раньше у них из-за компьютера были ссоры, но несерьезные. Как со всеми детьми в подростковом возрасте", – сказала женщина.

По словам источника издания, игры были в жанре шутер, однако их названия пока неизвестны. Также сообщается, что подросток пошел сдаваться полиции после того, как съел купленную шоколадку.

При этом сам школьник не состоял на учете, сообщает телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Как отметил собеседник телеканала, в школе о подростке отзывались хорошо. Ссора из-за неуспеваемости могла стать причиной убийства, считает он. Еще одной причиной частых ссор были постоянные игры мальчика на планшете.

Трагедия произошла в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа утром 6 ноября. Школьник, находясь в спальне в частном доме, несколько раз ударил свою мать топором по голове. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время с подростком работают следователи и выясняют все обстоятельства и мотив.