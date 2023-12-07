В Госдуме призвали защитить кошельки родителей от азартных онлайн-игр

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Онлайн-игры, которые предлагают покупку шансов на получение определенных игровых ценностей, должны быть промаркированы возрастным цензом, заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в обращении к главе министерства цифрового развития РФ Максуту Шадаеву. Об этом сообщает News.ru.

По словам парламентария, в последнее время участились случаи, когда несовершеннолетние втайне тратят родительские деньги на азартные игры. Он пояснил, что речь идет о случаях, когда десятки, а иногда и сотни тысяч рублей уходят на совершение внутриигровых покупок. Депутат отметил, что в силу возраста дети не понимают последствий таких затрат для семьи.

Слуцкий предлагает создать дополнительные механизмы родительского контроля для подобных случаев. Он уточнил, что имеет в виду именно покупку так называемых лутбоксов, которые не являются внутриигровой ценностью, а только повышают шансы на ее получение.

Парламентарий отметил, что такой товар продвигается по тому же принципу, что и любые другие азартные игры – он дает шанс, но не способность для достижения результата.

Говоря об актуальности проблемы, депутат сослался на исследование аналитического центра НАФИ. Согласно его результатам, в России компьютерными, консольными или мобильными играми увлекаются от 30 до 74 миллионов человек. При этом 73% игроков – люди младше 24 лет.

22% респондентов рассказали, что они сами или их близкие совершают покупки в видеоиграх или заводят денежные средства на счет игры для получения каких-либо предметов в самой игре.

Ранее Владимир Путин заявил, что все игровые серверы должны находиться в зоне .ru. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

В рамках совещания с таким предложением выступил глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что онлайн-игры можно объединить в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону .ru.

Также участники заседания обсудили игры, которые "пропагандируют антигосударственные ценности". Речь идет о тех случаях, когда "все российское" в играх подается в негативном ключе.

Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться