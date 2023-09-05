В СПЧ призвали создавать российские видеоигры вместо их запрета

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В России необходимо выпускать свои видеоигры вместо их запрета, считает руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

"Конечно, надо свое создавать, но это не значит, что наш продукт должен быть скучным или плохим. Надо создавать хорошие видеоигры, в России много талантливых разработчиков, государство должно их поддерживать", – передает РИА Новости его слова.

Он уверен, что введение запрета на компьютерные игры не поможет достучаться до детей. Для этого, по мнению Фадеева, необходимо поддерживать интересную систему образования, учитывающую индивидуальные предпочтения ребенка: предрасположенность к спорту, музыке или точным наукам.

"Надо вовлечь ребенка в интересное занятие офлайн, тогда игры уйдут на второй план и станут для него способом отдыха, а не жизненным пространством", – резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России компьютерную игру-симулятор про будни оператора дронов. По словам парламентария, сферу компьютерных игр следует использовать для воспитания подрастающего поколения, прививания патриотизма и раскрытия необходимых навыков. В идее создания подобной игры он видит возможность популяризации профессии оператора дронов.

В свою очередь, министерство экономики заявило о необходимости обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в России информацию.



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