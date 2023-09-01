Чернышенко заявил об искажении исторических фактов в ряде компьютерных игр

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Некоторые компьютерные игры могут искажать историю и создавать отрицательный образ гражданина России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках марафона "Поделись своим знанием".

Он отметил, что компьютерные игры являются мощным инструментом воздействия.

"И все мессенджеры, видеоплатформы, игры доносят вам какой-то контент. И если этот контент, который вы видите через традиционные СМИ, скажем так, сбалансированный, то в компьютерных играх зачастую искажаются исторические факты, пропагандируется насилие". Или вообще создается отрицательный образ россиянина", – цитирует его ТАСС.

Чернышенко обратил внимание, что, если в западных играх хотят показать персонажа отрицательным, ему дают русское имя, он сражается плохим оружием российского производства и у него ничего не получается.

Обращаясь к присутствующим, вице-премьер счел важным заявить, что те, кто планирует заняться производством игр в будущем, не должны искажать историю и правдивые факты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать в России компьютерную игру-симулятор про будни оператора дронов. По словам парламентария, сферу компьютерных игр следует использовать для воспитания подрастающего поколения, прививания патриотизма и раскрытия необходимых навыков. В идее создания подобной игры он видит возможность популяризации профессии оператора дронов.

