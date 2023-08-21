В СПЧ призвали не торопиться с запретом жестоких видеоигр

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Запрещать видеоигры в России надо с осторожностью. Об этом рассказал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев на форуме "Армия-2023", передает радио КП.

"Прежде чем что-то запрещать, надо аккуратно посмотреть – то ли мы запрещаем? Если слишком бюрократически к этому отнестись, то сразу "поназапрещаем", – отметил Фадеев в рамках круглого стола "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности".

По его словам, видеоигры – большая сфера, которая воздействует на умы граждан.

"Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры", – добавил глава СПЧ при президенте РФ.

Ранее министерство экономики предложило обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в России информацию. Согласно проекту, при определении возрастного ценза компании будут опираться на мнение экспертов, реестр которых будет вести Минцифры.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести в законопроект о пропаганде ЛГБТ запрет на распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие. Лантратова также выступила с предложением запретить игры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и способах суицида.

"Актуальный репортаж": игровую индустрию в РФ поддержат на правительственном уровне