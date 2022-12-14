Кабмин подготовит проект поддержки отечественной игровой индустрии – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В феврале следующего года в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" правительство РФ может подготовить федеральный проект поддержки российской индустрии видеоигр. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ряд поручений вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Как следует из документов, Минцифры будет отвечать непосредственно за поддержку разработчиков, а Минобрнауки, в свою очередь, займется созданием новых программ высшего и среднего специального образования для подготовки профильных специалистов для отрасли.

"Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта", – сказал представитель Чернышенко, уточнив, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

По данным "Коммерсанта", 14 декабря в Минцифры должно пройти совещание на тему поддержки игровой индустрии. В нем должны принять участие в том числе 1С и VK, однако сами компании эту информацию комментировать не стали.

Ранее стало известно, что в России могут внедрить возрастную маркировку компьютерных игр. Она будет аналогичной уже существующей европейской рейтинговой системе PEGI. Инициатива призвана предупредить распространение среди детей деструктивной информации.



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