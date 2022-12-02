Эксперт назвал инициативу о введении возрастной маркировки видеоигр в РФ избыточной

Фото: depositphotos/Iryna Tiumentsev

Инициатива властей РФ начать регулировать игровой контент по возрастным требованиям избыточна, так как диски для приставок уже давно маркируются. Таким мнением поделился независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

"Действует возрастная маркировка игр, и она коррелируется с общеевропейской системой маркировки игр и кино. Эта маркировка действительно работает. Причем издатели игр у нас в стране еще делают небольшую самоцензуру", – поделился Кузьменко в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, российские производители уже давно ставят маркировку в соответствии с законодательством РФ. Эксперт считает, что подобные излишние действия являются странными. Кроме того, Кузьменко подчеркнул, что даже на играх в интернете при скачивании существует маркировка.

"Любая платформа поддерживает так называемый аккаунт, где указывается возраст при регистрации. И после этого сразу платформа автоматически запрещает скачивать игры, которые не соответствуют возрасту", – объяснил эксперт.

До этого издание "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщало, что до конца года в РФ планируют внедрить возрастную маркировку на компьютерные игры. Разработчики хотят запустить систему, аналогичную уже существующей PEGI. Отмечается, что Минэкономики уже составило соответствующие изменения в федеральный проект.



Игра World of Tanks сменила название для россиян

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!