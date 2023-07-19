Путин заявил, что видеоигры должны прививать людям "не квасной" патриотизм

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Компьютерные игры являются частью колоссального бизнеса, который обязан помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм". Таким мнением Владимир Путин поделился на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".

Во время собрания финалистка всероссийского конкурса "Начни игру" Анна Козлова рассказала президенту об индустрии видеоигр. Путин согласился с идеей, что компьютерные игры "должны быть на стыке искусства и образования". При этом он уточнил, что самое главное в этой сфере заключается не в деньгах.

"Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, – не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного", – цитирует президента ТАСС.

В ответ девушка попросила Путина провести второй сезон конкурса "Начни игру" в рамках международного турнира "Игры будущего". Состязание состоится в Казани в феврале 2024 года. Глава государства послушал профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после чего заявил Козловой, что власти будут работать над этим предложением.

Ранее стало известно, что киберспортсмены из РФ, которые выступают в дисциплине "Тактический трехмерный бой", могут получить спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Состязания, в которых игроки будут рассчитывать на разряды, станут турниры по игре "Мир танков".

Обратный отсчет до Международных "Игр будущего" запустили в Москве и Казани