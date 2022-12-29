В РФ создадут игру по сериалу "Сверхъестественное"

Видео: vk.com/redstargames

В России создадут игру по сериалу "Сверхъестественное". Тизер проекта опубликовала российская студия Red Star Games.

Игру создают при поддержке фанатов сериала. Повествование о молодости братьев Винчестеров будет состоять из пяти частей. Фанатам сериала понравилось возвращение актера Михаила Тихонова (признан в России иноагентом), который озвучил Дина Винчестера.

Supernatural: The Game планируют выпустить в 2023 году, но точную дату не раскрывают. Первую главу можно будет скачать бесплатно. Демоверсию игры намерены распространять через сообщество в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что разработчик CD Projekt RED ("Ведьмак", Cyberpunk 2077) может вернуться на российский рынок. Отмечалось, что возвращение польской компании может произойти, так как разработчики уже записали озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году.



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