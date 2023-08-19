В Роскомнадзоре заявили, что компьютерные игры не должны содержать фактов подмены истории

Фото: 123RF/dragoscondrea

Компьютерные игры – это один из элементов воспитания молодежи, и они не должны содержать фактов подмены истории. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов. Его слова приводит ТАСС.

Замруководителя Роскомнадзора также отметил, что государство стремится формировать разумное восприятие исторических событий в реальном и виртуальным мире.

"Поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей", – сказал Логунов, выступая на круглом столе "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности" в рамках форума "Армия-2023".

Представитель Роскомнадзора также отметил важность продвижения российский компьютерных игр в страны БРИКС в соответсвии с поручением президента Владимира Путина.

"Наша задача создать надежные механизмы для созидательной политики, чтобы у нас появлялись свои игры, свои технологии доставки правильного контента, чтобы игры, которые появлялись на российском рынке, они в первую очередь защищали наших людей, защищали нашу историю, не пропагандировали насилие, жестокость", – добавил Логунов.

Ранее в Москве открылась выставка компьютерных игр. Цель экспозиции – показать, что гейминг может быть не пустой тратой времени. В рамках выставки можно сыграть в одну из первых версий легендарного шутера Counter Strike.