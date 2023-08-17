Кабмин РФ подготовит предложения по продвижению российских видеоигр на рынках БРИКС

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Владимир Путин поручил подготовить идеи по продвижению отечественных видеоигр на зарубежных рынках. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В материале отмечается, что глава государства дал поручение кабмину подготовить совместно с "Российским экспортным центром" и "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению российских видеоигр и применяемого в них ПО на иностранных рынках, в том числе в странах БРИКС.

Правительству обозначили время до 30 сентября текущего года.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что важно уделить внимание разработке отечественных видеоигр. Парламентарий подчеркнул, что киберспортсмены из России считаются одними из сильнейших в мире.

Он выразил уверенность, что при грамотной поддержке разработчики смогут создать игры, которые полюбят как профессионалы, так и обычные пользователи. Хинштейн также добавил, что, согласно данным СМИ, посещаемость компьютерных клубов в стране растет.

Также отмечалось, что российские киберспортсмены, которые выступают в дисциплине "Тактический трехмерный бой", могут получить спортивные разряды и звания по компьютерному спорту.



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