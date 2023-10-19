Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил, что все игровые серверы должны находиться в зоне .ru. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

В рамках совещания с таким предложением выступил глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что онлайн-игры можно объединить в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону .ru.

"Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор", – поддержал Путин его предложение.

Также участники заседания обсудили игры, которые "пропагандируют антигосударственные ценности". Речь идет о тех случаях, когда "все российское" в играх подается в негативном ключе.

"Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас, тем более в таком негативном ключе для нас: зачем мы это разрешаем?" – резюмировал Путин.

Ранее президент анонсировал проведение в конце 2023 года ежегодного турнира по киберспорту в Дальневосточном федеральном округе.

Он указал, что отечественные киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, поэтому проведение соревнований высокого уровня способствует продвижению компьютерного спорта в России и за рубежом.

До этого Путин говорил, что компьютерные игры являются частью колоссального бизнеса, который должен помогать людям развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм".



Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться