Путин поставил задачу к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% россиян

Фото: depositphotos/split271992.gmail.com

Владимир Путин, выступая на международном форуме "Россия – спортивная держава" в Перми, призвал к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян.

"Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – <...> сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек", – приводит его слова ТАСС.

Также он заявил, что РФ бережет спортивные традиции, но открыта и ко всему новому, передовому, что пользуется популярностью у молодежи в спорте, заявил российский лидер. Поэтому в России решили провести соревнования, которые объединят классические дисциплины и киберспорт.

"Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали "Игры будущего". Они стартуют в Казани очень скоро – 23 февраля следующего года", – добавил глава государства.

Ранее президент анонсировал проведение в конце 2023 года ежегодного турнира по киберспорту в Дальневосточном федеральном округе.

Он указал, что отечественные киберспортсмены находятся на лидирующих позициях, поэтому проведение соревнований высокого уровня способствует продвижению компьютерного спорта в России и за рубежом.

"Актуальный репортаж": россиянин одержал победу на мировом турнире по тетрису