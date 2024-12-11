Депутат Немкин: необходимо запретить фильмы в Сети без прокатного удостоверения

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Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение проект о запрете распространения фильмов в онлайн-кинотеатрах без прокатного удостоверения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата Антона Немкина.

"Законопроект предлагает унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах", – указал депутат.

Парламентарии предлагают внести соответствующие изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О государственной поддержке кинематографии РФ", уточнив также понятие "показ фильма".

Также необходимо не выдавать удостоверения тем фильмам, где пропагандируют отрицание традиционных российских ценностей либо содержится их дискредитация. Кроме того, в ГД предложили наделить Минкульт РФ правом вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения.

Ранее депутаты Думы предложили распространить подобную практику на видеоигры, включая западные и отечественные. Парламентарии уверены, что дети оказываются в опасности, так как ими пытаются манипулировать при помощи современных развлечений, включая компьютерные игры и Сеть.

