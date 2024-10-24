Адвокат Захидов: в кино можно прийти со своей едой, если она не будет мешать другим

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Приносить свою еду в кинотеатр законодательно не запрещается, администрация учреждения сама устанавливает правила для посетителей. Но все зависит от конкретной еды, заявил "Коммерсанту" адвокат Алишер Захидов.

По его словам, если человек взял из дома бутерброды, потому что не может позволить себе покупать попкорн, то это – одно дело. А если кто-то принесет термос с борщом и будет его есть в зале, то запах может вызвать у других возмущение, и администрация вправе принять меры, объяснил эксперт.

В 16-й статье закона "О защите прав потребителей" говорится о правилах, ущемляющих права потребителей. Человек может прийти со своей едой и напитками, если они не создают опасность для окружающих, пояснил Захидов.

С позицией адвоката согласился и гендиректор киносети Алексей Васясин. Однако, с его слов, бывают случаи, когда люди, опираясь на закон "О защите прав потребителей", нарушают права других граждан, которые купили билет и хотят насладиться просмотром.

Так эксперты прокомментировали новость о том, что Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратилось с иском к ООО "Люмен-Фильм НН". Сотрудники кинотеатра на Московском проспекте не пустили посетителя со своей едой. Когда он отказался оставлять продукты в камере хранения, администрация остановила показ фильма и вызвала группу быстрого реагирования.

Роспотребнадзор во время проверки выявил, что внутренние правила кинотеатра нарушают права потребителей, и обязал их изменить. Требование выполнено не было, тогда ведомство направило иск в суд. Предварительное слушание назначено на 20 ноября.

Ранее СМИ писали, что российские кинотеатры могут проверить из-за показа пиратских фильмов. В большей степени вопрос касается региональных киносетей, активно показывающих фильмы ушедших голливудских киностудий. Кино показывается в формате предсеансного обслуживания, без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой.