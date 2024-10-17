Актриса Кэмерон Диас рассказала, что ушла из кино, чтобы уделить время семье

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Актриса Кэмерон Диас, известная по фильмам "Ангелы Чарли" и "Маска", выступила участницей саммита "Самых сильных женщин". Там Диас объяснила свое решение уйти из кино в 2014 году, пишет People.

По словам актрисы, у нее была необходимость уделить время своей семье. В 2015 году она вышла замуж и сейчас воспитывает двух детей.

"Мне пришлось заставить себя. Мне казалось, что сейчас самое время заняться своей собственной жизнью, и я просто не могла заботиться ни о чем другом", – сказала Диас.

Кинокомпания DreamWorks ранее сообщила, что анимационный фильм "Шрек-5" выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года. В тизере подтверждается возвращение исполнителей ролей Фионы, Осла и Шрека – Диас, Эдди Мерфи и Майка Майерса.

Последняя часть популярной франшизы "Шрек навсегда" вышла на экраны в 2010 году. В 2011-м и 2022-м были выпущены два спин-оффа про Кота в сапогах.