В Госдуме выступили против повышения цен на билеты в кинотеатрах

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов не поддержал инициативу о повышении цен на билеты в кинотеатрах по аналогии с театрами, передает Агентство "Москва".

"Давайте не приводить в пример театры. Театр – это совсем другая история. В театре есть труппа, которая работает на постановку этого спектакля, и каждый спектакль отрабатывает. А кинопрокатчик является посредником в реализации товара", – подчеркнул депутат.

Поэтому, по его мнению, нельзя устанавливать одинаковую цену на театральную постановку и кинопрокат.

"Я без всякого уничижения в отношении кинематографа. Кинематограф, безусловно, – это искусство. Но фильм делает не кинопрокатчик. Кинопрокатчик его распространяет", – заметил Шолохов, комментируя предложение Ассоциации владельцев кинотеатров.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры могут проверить из-за показа пиратских фильмов. В большей степени вопрос относится к региональным киносетям, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий.

Картины показывают в формате предсеансного обслуживания, без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой.