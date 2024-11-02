02 ноября, 14:30Политика
В Госдуме выступили против повышения цен на билеты в кинотеатрах
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов не поддержал инициативу о повышении цен на билеты в кинотеатрах по аналогии с театрами, передает Агентство "Москва".
"Давайте не приводить в пример театры. Театр – это совсем другая история. В театре есть труппа, которая работает на постановку этого спектакля, и каждый спектакль отрабатывает. А кинопрокатчик является посредником в реализации товара", – подчеркнул депутат.
Поэтому, по его мнению, нельзя устанавливать одинаковую цену на театральную постановку и кинопрокат.
"Я без всякого уничижения в отношении кинематографа. Кинематограф, безусловно, – это искусство. Но фильм делает не кинопрокатчик. Кинопрокатчик его распространяет", – заметил Шолохов, комментируя предложение Ассоциации владельцев кинотеатров.
Ранее сообщалось, что российские кинотеатры могут проверить из-за показа пиратских фильмов. В большей степени вопрос относится к региональным киносетям, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий.
Картины показывают в формате предсеансного обслуживания, без прокатного удостоверения и согласия правообладателя в паре с российской короткометражкой.
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