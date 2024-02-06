В ГД прокомментировали идею обязать кинотеатры указывать фактическое время начала фильма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В настоящее время нет необходимости вводить дополнительные нагрузки на отечественные кинотеатры в виде регистрации на билете фактического времени начала показа. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она объяснила, что реклама в кинотеатрах, пострадавших из-за ухода с российского рынка западных компаний, обеспечивает учреждениям дополнительные доходы. Однако Бессараб согласилась, что рекламные вставки перед фильмом могут вызывать недовольство.

"Что касается потери времени, да, это всегда вызывает определенные сложности и раздражение среди тех, кто пришел смотреть кино, а вынужден смотреть рекламу", – цитирует ее RT.

При этом она подчеркнула, что все знают о том, что примерно 10–15 минут в начале сеанса отводятся на рекламу.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать российские кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильмов.

Политолог отметил, что до начала картины гость вынужден просматривать рекламные ролики, длительность которых иногда достигает 30 минут. По его мнению, такие неточности не дают зрителю грамотно распределить время и спланировать дальнейшие действия после выхода из кинотеатра.

До этого стало известно, что за первую неделю января 2024 года российские кинотеатры собрали 5,8 миллиарда рублей на показах фильмов. На отечественные картины пришлись 5,5 миллиарда рублей из этой суммы.

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