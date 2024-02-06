В РФ предложили обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильмов

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать российские кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильмов. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, передает RT.

В письме политолог отметил, что указанное в билетах время начала фильма часто не соответствует фактическому. До начала картины гость вынужден просматривать рекламные ролики, длительность которых иногда достигает 30 минут.

По мнению Орлова, такие неточности не дают зрителю грамотно распределить время и спланировать дальнейшие действия после выхода из кинотеатра.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты", – следует из письма.

Ранее стало известно, что за первую неделю января 2024 года российские кинотеатры собрали 5,8 миллиарда рублей на показах фильмов. 5,5 миллиарда рублей из этой суммы пришлись на отечественные картины.



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