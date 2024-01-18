Минкульт РФ предложил закрыть два-три кинотеатра в качестве мер борьбы с пиратством

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Закрытие двух-трех кинотеатров может стать эффективной мерой в борьбе с пиратством, заявила глава Минкульта России Ольга Любимова.

"Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф – небольшой, потом второй – большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров", – передает РИА Новости ее слова.

Министр также уточнила, что в данном случае речь может идти и о муниципальных кинотеатрах. Она объяснила, что иностранные продюсеры, которые готовы показывать свои фильмы в российских кинотеатрах, действуют в соответствии с законом. Им выдается специальное прокатное удостоверение, добавила Любимова.

"У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали", – резюмировала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что общие сборы российских кинотеатров в 2023 году составили более 40 миллиардов рублей. По словам Любимовой, совокупные сборы отечественных фильмов выросли в два раза – до 28 миллиардов рублей. Она подчеркнула, что доля российских картин составила 70%.

Позже стало известно, что за первую неделю января кассовые сборы кинопроката в России составили 5,8 миллиарда рублей.



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