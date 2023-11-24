Фонд кино выделил средства на создание фильма о собаке-космонавте Белке

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Фонд кино (ФК) профинансирует создание фильмов о собаке-космонавте Белке, победе Соловья-разбойника над Ильей Муромцем, космическом полете по сценарию Сергея Лукьяненко от создателей "Смешариков" и другие картины. Об этом сообщается на сайте ФК.

Всего утвердили семь национальных фильмов для детской и семейной аудитории и три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов.

В частности, госфинансирование на производство получит проект студии "Смешарики" "Космическая экскурсия" по сценарию Лукьяненко. События фильма развернутся в будущем, а персонажи "Смешариков" станут симуляцией, в которую погружается экипаж космического корабля.

Еще одним фильмом, производство которого будет поддержано, стал "Карузо". Картину посвятят мальчику и его собаке, добывающим еду для всего дома в блокадном Ленинграде. Также финансирование выделят ленте "Моя собака – космонавт", действие которой происходит в 1960 году. По сюжету мальчик мечтает спасти свою собаку Белку, которую его отец увез в тренировочный лагерь космодрома Байконур, чтобы та готовилась к полету в космос.

Помимо этого, профинансированы будут фильм "Стальное сердце" о том, как Соловью-разбойнику удалось победить Илью Муромца, "Письмо Деду Морозу", "Мой дикий друг" и продолжение фильма "Пальма".

Уточняется, что ФК выделит средства на три уникальных авторских анимационных фильма, а именно на "Безумную планету" о худшем экипаже Галактики, "Непокой" о человеке, застрявшем в провинциальном отеле, где происходят странные вещи, "Слонимский. Интерлюдия" о композиторе.

Между тем поддержку в прокате получат вторая часть фильма "Холоп" и лента "Конец славы" режиссера Марюса Вайсберга.

Ранее в Фонде кино сообщили, что кассовые сборы российских фильмов на 15 ноября достигли 25,1 миллиарда рублей и выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отмечалось, что в декабре 2023 года зрителей ждет предновогодний сезон, который считается самым кассовым в году.

До этого стало известно, что бюджет Фонда кино в 2024 году может составить 9,4 миллиарда рублей. В текущем году он был на уровне около 6 миллиардов рублей.

Кассовые сборы фильма "По щучьему велению" превысили 2 млрд рублей