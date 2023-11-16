В Фонде кино заявили о возросших в 2,6 раза кассовых сборах российских фильмов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Кассовые сборы российских фильмов на 15 ноября достигли 25,1 миллиарда рублей и выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова.

Он напомнил, что в 2021 году российские фильмы принесли в прокате 9,5 миллиарда рублей, так как в прокате еще были фильмы западных студий. Соснов подчеркнул, что общие кассовые сборы кинопроката в РФ составили 35 миллиардов рублей, сравнявшись с 2021 годом.

"Когда мы говорим о том, что топливом для развития национального кинопроката, топливом для развития национальной кинодистрибуции является Голливуд или крупные релизы, то вот интересная иллюстрация того, за счет чего может жить национальный прокат и влияет ли это на его объемы", – сказал он.

Также он добавил, что в декабре 2023 года зрителей ждет предновогодний сезон, который считается самым кассовым в году. В это время прокатчики выпускают самые конкурентоспособные фильмы.

Представитель Фонда напомнил, что в 2022 году "все говорили" о возможном упадке российского кино на фоне ухода голливудских студий.

"Нет, национальный кинематограф вполне может существовать, более того, существовать очень успешно и без этого топлива", – добавил Соснов.

До этого глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщал, что кинотеатры в РФ могут собрать подобную сумму по итогам года. 75% из них обеспечат российские фильмы.

Ранее стало известно, что в День матери, 26 ноября, в сети кинотеатров "Москино" покажут советские фильмы. По случаю праздника сеть покажет зрителям картины "Будьте моим мужем" с Андреем Мироновым в главной роли и мелодраму "Мама вышла замуж" с Олегом Ефремовым.

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