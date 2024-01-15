Кассовые сборы кино в РФ составили 5,8 млрд рублей за первую неделю 2024 года

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За первую неделю января кассовые сборы кинопроката в России составили 5,8 миллиарда рублей. Такие результаты в новогодние праздники стали рекордом, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, 95% от этой суммы – 5,5 миллиарда рублей – собрали отечественные картины. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы кинотеатров в этом году выросли на 38%.

Вице-премьер также сообщила, что в новогодние каникулы россияне посетили кинотеатры 14,8 миллиона раз, а среднесуточная посещаемость в этот период составила 1,8 миллиона человек. Ежедневно в кинотеатры приходили на 175 тысяч зрителей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Тем временем посещаемость федеральных театров в РФ в новогодние выходные увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Федеральные музеи с 1 по 8 января продали билетов на 335 миллионов рублей, что на 17% больше, чем за такой же период прошлого года, отметила Голикова.

Кроме того, Росгосцирк в эти новогодние каникулы, продолжила вице-премьер, провел 700 представлений, на которые пришли более 900 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее Голикова сообщала, что общие сборы российских кинотеатров в 2023 году составили более 40 миллиардов рублей. По словам министра культуры Ольги Любимовой, совокупные сборы отечественных фильмов выросли в два раза – до 28 миллиардов рублей. Она подчеркнула, что доля российских картин составила 70%.

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