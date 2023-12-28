Сборы кинотеатров РФ составили более 40 млрд рублей в 2023 году

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Общие сборы российских кинотеатров в 2023 году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", – цитирует ТАСС Голикову.

В свою очередь, министр культуры Ольга Любимова отметила, что совокупные сборы отечественных фильмов выросли в два раза – до 28 миллиардов рублей. Она подчеркнула, что их доля составила 70%.

"Задача, которая ставилась (правительством РФ. – Прим. ред) перед отраслью, перед министерством, – удержание доли национальных фильмов на уровне 30% и совокупность сборов российского кино должна была быть до 13 миллиардов рублей", – пояснила Любимова.

Ранее сообщалось, что в столице продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино".

По словам Сергея Собянина, завершили первый этап реконструкции кластера "Метмаш". Там привели в порядок восемь корпусов, а два строения превратили в съемочные павильоны.

Мэр рассказал, что в 2024 году столичные власти продолжат поддерживать кинопроизводителей, которые создают яркие образы Москвы в киноискусстве. Прием заявок на гранты стартует 1 января.

"Мой район. Навигатор": кинокластер мирового уровня создадут в Москве