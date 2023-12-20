20 декабря, 10:50Мэр Москвы
Мэр Москвы рассказал о создании в Москве крупнейшего в мире кинокластера
Фото: sobyanin.ru
Столичный кинокластер будет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире. Об этом заявил Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.
По мнению мэра, для успеха проекта есть все, а именно таланты, опыт, идеи и рынок, который освободил Голливуд. Он подчеркнул, что первая очередь кинокластера построена, в ней уже снимаются десятки отечественных фильмов.
В конце августа Собянин запустил первую очередь столичного кинокластера. Речь идет о новом кинопарке "Москино" в селе Красная Пахра в ТиНАО. Тогда он сделал акцент на том, что запуск кинокластера ознаменует выход отечественного кинематографа на мировой уровень.
Визитной карточкой создаваемого в столице кинокластера должна стать киностудия имени Горького. Общая площадь кинокластера составит более 171 гектара.
"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня
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