Собянин: Киностудия им. Горького станет визитной карточкой нового московского кинокластера

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Киностудия имени Горького станет визитной карточкой создаваемого в столице кинокластера, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Общая площадь кинокластера составит более 171 гектара. В его состав также войдут "МЕТМАШ" на Рязанском проспекте и кинопарк "Москино" в Красной Пахре.

Мэр отметил, что возрождение киностудии продолжается. Когда работы закончатся, в Москве появится еще одна креативная площадка для полного цикла производства кино и телевизионных проектов.

"Большое внимание киностудия, коллекция которой насчитывает много замечательных детско-юношеских фильмов, планирует уделять созданию контента для молодежи", – подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что недавно киностудия перешла из федеральной собственности в собственность Москвы. Собянин отметил, что при реализации этого проекта пригодится опыт возрождения ВДНХ.

Одна из старейших киностудий в стране расположена на улице Сергея Эйзенштейна. Долгое время она почти ничего не производила, поскольку главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии.

Сейчас в производстве 12 проектов игрового и 16 проектов неигрового кино. Также работает кинокампус Горького, где проводят образовательные проекты, организуют киноэкспедиции в города России и другие страны.

В сентябре прошлого года в эксплуатацию сдали многофункциональный киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон "Мосфильма".

В многофункциональный киноконцертный комплекс входят четыре зрительных зала, главный из которых рассчитан на 522 места и включает уникальную систему для кинопоказа, другой зал рассчитан на 108 зрителей. Кроме того, обустроены два мини-зала – порядка 50 мест каждый.

Уточняется, что площадь съемочного павильона составляет 3,5 тысячи квадратных метров. По словам председателя Мосгосстройнадзора, он является самым большим в России. Комплекс также оборудован умной системой управления для фиксации неисправностей установленного оборудования.



В Москве построили киноконцертный комплекс и съемочный павильон