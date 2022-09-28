"Мосфильм" получил новый комплекс и съемочный павильон

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Многофункциональный киноконцертный комплекс и новый съемочный павильон "Мосфильма" сданы в эксплуатацию, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Два здания образуют единый кинематографический комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет не только организовать современный съемочный процесс, но и представить зрителям конечный продукт индустрии кино", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Отмечается, что в многофункциональный киноконцертный комплекс входят 4 зрительных зала, главный из которых рассчитан на 522 места и включает уникальную систему для кинопоказа, другой зал рассчитан на 108 зрителей. Кроме того, обустроены два мини-зала – порядка 50 мест каждый.

Уточняется, что площадь съемочного павильона составляет 3,5 тысячи квадратных метров. По словам председателя Мосгосстройнадзора, он является самым большим в России. Комплекс также оборудован умной системой управления для фиксации неисправностей установленного оборудования.

"К выездным проверкам нового киноконцертного зала и съемочного павильона привлекались сотрудники Центра экспертиз. Они провели ряд испытаний качества стройматериалов и возведенных конструкций. Застройщик получил необходимые документы для начала эксплуатации зданий", – подчеркнул Войстратенко.

Ранее Сергей Собянин посетил киноконцерн "Мосфильм", где осмотрел итоги строительства киноконцертного комплекса и съемочного павильона № 17.

Мэр рассказал, что в столице есть еще целый ряд объектов, площадок, которые занимаются вопросами киноиндустрии. Он выразил уверенность в том, что Москва будет одним из центров не только российской, но и международной киноиндустрии.



В Москве построили киноконцертный комплекс и съемочный павильон

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