Собянин осмотрел новые объекты киностудии "Мосфильм"

16:37
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Сергей Собянин посетил киноконцерн "Мосфильм", где осмотрел итоги строительства киноконцертного комплекса и съемочного павильона № 17.
"Мосфильм" – часть истории Москвы, в этом году ей исполняется 875 лет, а российскому киноискусству – 100 лет, и эти 100 лет напрямую связаны с Москвой и "Мосфильмом". И Москва по праву считается столицей российского кинематографа все эти 100 лет. И, конечно, ваша площадка здесь занимает ключевое место, и я рад, что она приобрела новую жизнь, новое рождение, по сути дела", – сказал мэр, обращаясь к генеральному директору "Мосфильма" Карену Шахназарову.
Он подчеркнул, что городские власти реализуют ряд мер, призванных поддержать кинопроизводство. В частности, развивается проект "Кинопарк" для натурных съемок фильмов.
По словам Собянина, несмотря на все проблемы, киноиндустрия – это один из драйверов развития, особенно когда начали развиваться онлайн-платформы. Он отметил, что такие платформы требуют огромное количество фильмов, и во время COVID-19 спрос на фильмы, на новые съемки, режиссеров, актеров, съемочные возможности и технологии вырос в разы.
По мнению мэра, спрос на отечественные фильмы продолжит увеличиваться. Он отметил, что власти Москвы хотят, чтобы именно отечественное кино доминировало на российском рынке и выходило на международные рынки – в первую очередь дружественные страны.
"Поэтому в Москве мы работаем над системой поддержки съемок кино – это огромная программа, которая охватывает и возможность съемок на московских улицах, площадях, и прямая государственная поддержка, грантовая поддержка тем, кто занимается индустрией здесь, в Москве. Ну, и мы начинаем работать над такой программой сетевых центров съемок кино", – добавил он.
Собянин рассказал, что в столице есть еще целый ряд объектов, площадок, которые занимаются вопросами киноиндустрии. Он выразил уверенность в том, что Москва будет одним из не только российских, но и мировых центров киноиндустрии.
Строительство новых объектов на Мосфильмовской улице ведется в рамках реализации инвестиционного проекта создания крупного многофункционального производственно-культурного центра на базе ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм".
В этом году завершилось строительство киноконцертного комплекса и съемочного павильона № 17. Сейчас ведется работа по вводу новых объектов в эксплуатацию.
В киноконцертном комплексе общей площадью семь тысяч квадратных метров расположено четыре кинозала: на 522 места, на 108 мест и два зала на 51 место каждый. Большой кинозал оснащен аудиосистемой Dolby System 136, а также цифровым лазерным проектором Barco с разрешением 4K.
Современное оборудование обеспечивает равномерное распространение звука и изображение повышенной четкости. Проход зрителей в большой кинозал будет проводиться по широкой лестнице с подсветкой, символизирующей "красную дорожку". Другие кинозалы оборудованы цифровыми проекторами Barco с разрешением 4К и системой озвучивания Dolby Atmos.
Также в киноконцертном комплексе есть зоны отдыха, кафе, несколько баров. В планах разместить музейную экспозицию "Мосфильма".
Новый комплекс предназначен для проведения кинофестивалей, премьер фильмов, концертов, конференций и других культурных, официальных и торжественных мероприятий. В обычные дни он может работать как общедоступный кинотеатр.
Новый съемочный павильон № 17 станет самым крупным не только в Европе. Его общая площадь составит 3,5 тысячи "квадратов", в том числе 2,3 тысячи – помещения для съемок. Высота павильона – 16 метров. Для строительства крупных декораций предусмотрено два въезда с большими воротами.
В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.
Режиссер Карен Шахназаров заявил, что благодаря мерам поддержки, разработанным правительством Москвы, будет проще справляться с появившимися проблемами. Он выразил мнение, что получившие правительственные гранты кинотеатры смогут привлечь новых зрителей.
До этого сообщалось, что более 3,3 триллиона рублей составил годовой оборот московских креативных индустрий. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других. Отмечалось, что более 100 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в данной сфере.
Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров
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