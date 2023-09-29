Город выделил почти 140 гектаров земли для расширения кинопарка "Москино" в ТиНАО

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Город выделил дополнительные земельные участки площадью более 138 гектаров в районе деревни Юрово в поселении Краснопахорском в ТиНАО для строящегося кинопарка "Москино". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для расширения территории кинопарка город предоставил 10 земельных участков общей площадью 138,4 гектара вблизи деревни Юрово в ТиНАО", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в Красной Пахре смонтированы первые декорации и ведется строительство павильонов для съемок. После завершения работ на территории кинопарка будут снимать российские фильмы и сериалы.

До этого для строительства объектов парка выделили шесть земельных участков площадью более 150 гектаров в Краснопахорском, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Параллельно с развитием парка на его территории возводятся образовательный центр, гостиницы для съемочных групп и посетителей и другие объекты.

Первую очередь московского кинокластера запустили 30 августа 2023 года. Съемочные корпуса разместились на площади 180 гектаров. Сергей Собянин сообщал, что запуск кинокластера ознаменует выход отечественного кинематографа на мировой уровень.



Собянин запустил первую очередь московского кинокластера