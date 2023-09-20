Собянин: в столице заработала цифровая платформа для организации киносъемок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пилотный проект Московской цифровой киноплатформы film.moscow – единой системы, позволяющий получить доступ к комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ, будет реализован в столице. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мэр отметил, что платформа позволит киностудиям и съемочным группам арендовывать необходимые им павильоны, студии, проводить съемки на знаковых городских площадках, брать костюмы, реквизит, оборудование и многое другое.

Предполагается, что новая платформа будет работать по принципу одного окна, что позволит упростить задачу по аренде необходимых помещений, аппаратуры и согласованию съемок. Для получения услуг гражданам необходимо зарегистрироваться на сайте и подать электронную заявку.

Люди, представляющие киноиндустрию, смогут благодаря платформе арендовать 12 площадок и 82 павильона, среди которых: "Останкино", "Энтузиаст", Киностудия имени Максима Горького и другие площадки, добавил мэр города.

По его словам, съемки в том числе можно будет проводить на более чем 200 городских объектах, например на улицах, в определенных микрорайонах, в парках, музеях и усадьбах.

Также в информационной базе film.moscow будут представлены около 30 киношкол, в числе которых Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, Московская школа кино и другие, четыре кинокластера: МЕТАМАШ на Рязанском проспекте, кинопарк "Москино" в ТиНАО, Киностудии имени Максима Горького в Ростокине и Центрнаучфильм в Левобережном районе столицы.

Собянин добавил, что сервис поможет в предоставлении киносвета, спецэффектов, коммутации и другой технике вплоть до необходимого транспорта. В системе будет и реквизит в виде 240 тысяч единиц мебели, одежды, бутафории, декораций и других объектов.

Киноплатформа позволяет кинопроизводителям подать заявку на получение финансовой поддержки от города, в том числе это касается экспорта и адаптации картин, дублирования. В том числе поощряется проведение съемок в Москве и создание образа города в киноискусстве, подчеркнул он.

Сервис film.moscow позволит укрепить позиции Москвы как крупнейшего центра киноиндустрии и важнейшей съемочной площадки, а также повысит конкурентоспособность российского кинопроизводства внутри страны и на мировом уровне, резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин изучил ход работы по созданию киномедиакластера полного цикла на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ). Он отметил, что в Москве мало высокотехнологичных павильонов.

Создание подобных павильонов в столице позволит двигать московское кино вперед и делать его более конкурентым, добавил мэр. В перспективе общая площадь кластера ВНИИМЕТМАШ превысит 170 тысяч квадратных метров.



Пилотный проект по содействию организации киносъемок запустят в столице