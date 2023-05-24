Собянин: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в будущем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реконструкцию Центра театра и кино на улице Поварской планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ в здании театра.

По его словам, в городе реконструировали уже 80 зданий театров.

"И вот дошли руки до одного из самых известных московских театров. Когда здесь были такие артисты, как Мордюкова, Тихонов. Действительно, это одно из самых запущенных, аварийных изданий. Не то что играть – здесь находиться было нельзя", – подчеркнул мэр.

Он отметил, что при содействии художественного руководителя театра Никиты Михалкова был создан проект нового здания.

Михалков предложил назвать Центр театра и кино "12". Он объяснил, что с таким спектаклем с аналогичным названием артисты вернулись с первых гастролей из Ташкента.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, работы в театре начали в 2021 году. На сегодняшний день их готовность составляет 50%.

Интерьеры сделают в оригинальном стиле, который окажется приближен к конструктивизму. Отмечается, что во время работ специалисты стараются сохранить исторические детали. Согласно информации, в здании восстановят выход на улицу, а в зрительных залах поменяют механическое оборудование, системы постановочного освещения, озвучивания и звукоусиления.

Кроме того, территорию рядом с Центром планируют благоустроить и озеленить. Пресс-служба мэра и правительства столицы добавила, что в настоящее время состояние зданий 46 театров оценивается как хорошее.

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