Собянин: реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" планируется завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году Москва провела реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево", а уже в этом город планирует завершить реставрацию исторической усадьбы – главного дома, оранжереи и ограды с башнями. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Уникальный памятник архитектуры XVIII–XIX веков дошел до наших дней в плачевном состоянии. Начиная с 1981 года усадьба переходила из рук в руки, какое-то время была бесхозной, пережила несколько пожаров. Серьезно пострадали фасады и интерьеры главного дома, а оранжерея находилась в неудовлетворительном состоянии", – поделился мэр.

По словам градоначальника, во время мероприятий специалисты приведут все элементы в первозданное состояние по архивным фото и чертежам. Работники постараются приспособить объект для современного использования.



Собянин поделился, что в главном доме специалисты провели реставрацию фасадов кирпичных пристроек. Они воссоздали полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна. При этом кровлю здания работники покрыли медью. Мастера также постарались вернуть красоту лепному декору. Так, они отреставрировали деревянные слуховые окна.

Следом в усадьбе займутся заменой балок, покрытием медью отливов и выступающих декоративных элементов кирпичного фасада и карнизов центрального здания. Специалистам необходимо в том числе смонтировать водосточную систему, установить ограждения на кровле, сделать пандусы и многое другое.

Не останется без внимания и оранжерея, подчеркнул Собянин. Там уже заменили кирпичную кладку фасада здания. В скором времени на место вернутся двери и окна.

В ходе следующего этапа мастера займутся восстановлением исторического купола со шпилем и других элементов объекта. Все мероприятия проходят с помощью фотографий 30-х годов прошлого века, а также военно-топографической съемки 1838 года.

Кроме того, сейчас специалисты восстанавливают главную аллею с кругом посередине. Параллельно и перпендикулярно ей уже проложили прямые второстепенные аллеи. Гости усадьбы смогут гулять по брусчатке, воссозданной на исторический манер.

Ранее Собянин рассказал о реализации программы "Возрождение ВДНХ". В рамках мероприятий столица восстановила уже свыше 10 исторических павильонов выставки и 26 объектов культурного наследия, подчеркнул градоначальник.