Завершается реставрация западной и восточной часовен в усадьбе Михайловское

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Завершаются работы по реставрации западной и восточной часовен усадьбы Михайловское в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Длительное время нынешний правообладатель и пользователь усадьбы не предпринимал никаких действий по приведению в порядок ее элементов. Мы были вынуждены обратиться в суд. До начала работ обе часовни находились в неудовлетворительном состоянии, высотная часть западной и вовсе оказалась полностью утрачена. Реставрация была долгожданной и необходимой для сохранения этих памятников", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На сегодняшний день были проведены работы по укреплению оснований и фундаментов объектов, а также были приведены в порядок фасады. Специалисты полностью восстановили башню западной часовни, осталось лишь завершить покраску некоторых деталей.

Емельянов добавил, что в этом году также планируется приступить к противоаварийным работам в главном доме, который является архитектурной доминантой всей усадьбы. Помимо этого, необходимо будет разработать проект сохранения белокаменной лестницы и мостиков, которые находятся у главного фасада дома.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в проект реконструкции Центрального Московского ипподрома вложат более 10 миллиардов рублей.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на юге Москвы специалисты приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки.

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