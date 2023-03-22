Благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге Москвы специалисты приступили к благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Главная задача – создать новые комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. При разработке проекта были максимально учтены все пожелания жителей", – сказал он.

В рамках работ запланировано обустройство прогулочных маршрутов и видовых площадок, создание зон отдыха и четырех детских площадок. Также там построят скейт-парк и памп-трек. Сейчас специалисты занимаются планировкой территории, продолжается прокладка траншей под освещение, у Шмелевки идет монтаж винтовых свай, к аналогичным работам скоро приступят у Кузнецовки.

По словам Бирюкова, при благоустройстве будут учтены принципы безбарьерной среды. Так, для маломобильных граждан предусмотрят пандусы с перилами, а на месте гаражей обустроят открытые парковки.

Отмечается, что благодаря благоустройству у порядка 300 тысяч жителей столичных районов Зябликово и Орехово-Борисово Южное появятся места для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

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