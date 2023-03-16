Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что речь идет о знаковом месте для нескольких поколений москвичей. Через его кружки и секции прошли тысячи юных жителей столицы, включая известных артистов, музыкантов, писателей, ученых и спортсменом.

Сейчас Московский дворец пионеров входит в образовательный комплекс "Воробьевы горы", в студиях, мастерских и спортивных залах которого занимаются более 16 тысяч детей. При этом, как отметил Собянин, за 60 лет Дворец ни разу комплексно не ремонтировался. Поэтому комплекс зданий нуждается в обновлении и восстановлении.



"Можно конечно было браться за эту проблему поэтапно, но мы решили не затягивать и провести реставрацию одновременно в пяти основных корпусах. Это главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерватория, театральный блок и концертный зал", – заявил мэр.

Он рассказал, что в ходе реализации проекта в порядок приведут декор фасадов. Также восстановят отделку цоколей из натурального камня, утраченные элементы произведений монументального искусства, отреставрируют мозаичные панно. Отремонтировать планируется также кровлю и козырьки, внешние и внутренние стены зданий, лестничные марши, перекрытия и полы.

В корпусах заменят двери, окна, витражное остекление и восстановят зенитные фонари. Модернизируют внешние и внутренние инженерные системы. Таким образом, памятнику вернут его исторический облик.

Мэр добавил, что важной частью проекта станет благоустройство огромной зеленой территории площадью почти четыре гектара. Там заменят покрытие дорожек, малые архитектурные формы и освещение. В порядок приведут проезды и пешеходные дорожки. В местах перепада высот сделают пандусы для передвижения маломобильных граждан.



На Площади парадов сохранят необычную раскладку дорожек, которая разбивает пространство на квадраты для построения пионерских отрядов. Также там отремонтируют трибуну и лестницы из натурального камня. Украсить территорию планируется цветниками из многолетников.

Реконструкция затронет и Воробьевский пруд у Дворца пионеров. Специалисты уже очистили акваторию от иловых отложений и теперь ремонтируют береговую полосу, укладывают надежный водоупорный слой. В теплый период года на пруду создадут самоочищающуюся экосистему, включающую более 10 тысяч водных растений: ирисов, камышей, тростников и кувшинок.

Ремонт и реставрацию в пяти корпусах Дворца пионеров, благоустройство прилегающей территории и реконструкцию пруда планируется завершить в этом году. В результате многопрофильный комплекс станет одним из лучших детских центров дополнительного образования, науки, искусства и спорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году на ВДНХ завершится реставрация и строительство 15 различных объектов, в том числе национальных павильонов "Абхазия" и "Узбекистан".

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