Собянин: В 2023 году на ВДНХ завершат реставрацию и строительство 15 объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году на ВДНХ завершится реставрация и строительство 15 различных объектов, в том числе национальных павильонов "Абхазия" и "Узбекистан". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В этом году на ВДНХ завершим реставрацию и строительство 15 объектов. В их числе два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана. Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ", – написал мэр.

Собянин уточнил, что чаши фонтанов павильона "Узбекистан" облицевали плиткой в национальном стиле. Также в этом году завершится реставрация павильона "Мясная промышленность". Здесь отреставрируют скульптурную композицию "Боец с быком" и воссоздадут бетонные скульптуры быков 1939 года, украшавшие вход в здание.

"Готовим для посетителей павильон "Атом". Это будет самая современная и масштабная в России музейная площадка, посвященная освоению ядерных технологий в стране и мире", – рассказал Собянин.

В Главном павильоне ВДНХ откроется экспозиция Третьяковской галереи. Посетители смогут увидеть 40 шедевров картин, скульптур и других произведений искусства. По словам мэра, столичные власти планируют отреставрировать практически все исторические павильоны Центральной аллеи.

"Скоро начнутся работы на последнем из них – "Оптика". Также готовятся к открытию музеи молочной промышленности, Олимпийский музей России и Политехнический музей", – отметил Собянин.

Также в 2023 году для посетителей откроется парк развлечений для семейного отдыха "Орион", пешеходный маршрут "Лента Мебиуса" и "Сад пяти чувств".

В феврале Собянин уже рассказывал о ходе реставрации столичных памятников архитектуры. В частности, он напомнил о работах, проведенных в павильонах № 5 и 51 на ВДНХ.

ВДНХ стала одной из самых популярных площадок Москвы в зимний сезон

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!